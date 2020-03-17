Путин поручил следить за ценами на продукты из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным ростом цен на продукты в связи с распространением коронавируса в стране. При этом, по его мнению, одновременно необходимо поддерживать инвестклимат. Его слова приводит РИА Новости.
«Очень важно продолжить работу вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания», — указал Путин. Также он подчеркнул, что все проблемы в связи с распространением вируса и ситуации на рынке энергоносителей отражаются на российской экономике.
Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли объявили, что запасов продуктов питания в российских магазинах хватит на восемь недель. Сейчас ретейлеры сообщают о повышенном спросе на гречку, макароны, средства дезинфекции, а также туалетную бумагу.
По последним данным, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования. Большинство из этих людей находится в Москве. В столице закрыли школы и отменили массовые мероприятия численностью более 50 человек, некоторых сотрудников компаний перевели на удаленную работу.