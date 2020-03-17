Назван размер запасов продуктов в России

Запасов продуктов питания в российских магазинах хватит на восемь недель, в то же время идет постоянное пополнение. Об этом рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

По его словам, сейчас ритейлеры сообщают о повышенном спросе на гречку, макароны, средства дезинфекции, а также туалетную бумагу. Как утверждают производители, они готовы обеспечить повышенные нужды торговых сетей, они уверены, что ситуация носит временный характер.

«Совместно с органами федеральной власти прорабатываются вопросы ускорения доставки продукции, которая пользуется повышенным спросом», — рассказал Власенко.

Кроме того, повышенное внимание уделяют поставке товаров в небольшие торговые точки. Власенко отметил, что правительство, местные администрации и ритейлеры контролируют ситуацию с поставкой товаров. Запасов на основные товары в магазинах должно хватить почти на восемь недель, заявил собеседник издания.

Ранее Минпромторг заявил, что торговые сети в связи с ситуацией с коронавирусом заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков. 16 марта ведомство направило письмо с рекомендациями по работе в период борьбы с коронавирусом.

Ранее представители министерства промышленности и торговли России объяснили пустые полки в супермаркетах. В ведомстве отметили, что отсутствие товара на полке не означает, что его нет. Выкладка товара происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети, заявили в Минпромторге.

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