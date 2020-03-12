Российское правительство не заметило паники на российском рынке

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что нынешняя ситуация на фондовых рынках, включая российский, абсолютно нормальная. По его мнению, паники на биржах нет, а рынки работают спокойно. Таким мнением он поделился с агентством ТАСС.

«Не надо делать проблему из каждого доллара за баррель, рынки это все перемалывают достаточно спокойно. Сегодня "просело" — сейчас пошел отскок. Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней в ежедневном режиме, смотрим активность населения, смотрим активность средних банков, смотрим активность крупных компаний — полностью смотрим, как себя игроки ведут. Никакой паники на рынке нет, даже близко», — заявил первый вице-премьер.

Он также отметил, что помимо мониторинга правительство ничего не делает, хотя и признал, что план на «случай, если что-то произойдет», в правительстве есть. Белоусов также отметил, что не видит смысла в каких-то действиях со стороны правительства в связи с обвалами на мировых фондовых рынках.

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Бывший помощник президента России по экономике утверждает, что мер Банка России и Минфина по поддержанию курса рубля — достаточно. Более того, он уверен, что они помогли спасти рынки от «нервного поведения». Белоусов в очередной раз отметил, что российских резервов достаточно, чтобы пройти этот период.

Нет рисков, по словам Белоусова, и для российских компаний, у которых есть валютные займы. Чиновник утверждает, что уровень задолженности по еврооблигациям у компаний низкий, поэтому обвал рубля для них не будет проблемой. Также нет рисков, по его мнению, и для населения, так как рост цен якобы не наблюдается.

«Все под контролем, следим за ценами, пока ничего никуда особенно не двигается. Хотя, безусловно, мы ожидаем, что по ряду импортных товаров [может быть]. Специально вчера разбирали ситуации по запасам субстанций, по импортным лекарствам, по запасам в аптеках и так далее. Минпромторг, Минздрав, Росздравнадзор — вся ситуация контролируется, пока все нормально абсолютно», — уверен Белоусов.

С первым вице-премьером несогласен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В своем комментарии ситуации на российском рынке Кудрин отметил, что обвал нефтяных цен будет стоит России около трех триллионов рублей недополученных в бюджет средств, обнуления экономического роста, а также возвращения к дефициту бюджета. Также Кудрин отметил, что обвал нефтяных цен приведет к очередному витку роста бедности в России.

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