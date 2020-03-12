Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.

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По его словам, при подготовке бюджета на текущий год правительство рассчитывало на снижение бедности за счет реализация мер из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

«Наоборот, мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», — сказал Кудрин. Он также допустил, что рост экономики России в 2020 году при ценах на нефть на уровне 35 долларов за баррель будет около нуля.

Цены на нефть обрушились после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения по сокращению добычи. В развале сделки обвинили Россию и Саудовскую Аравия, однако в Москве отказались считать себя виновными. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская сторона не была инициатором процесса и настаивала на продлении соглашения на действовавших условиях еще как минимум на квартал.

После обвала стоимость барреля Brent на Лондонской бирже ICE опускалась до 31 доллара за баррель. По состоянию на 12 марта майские фьючерсы на сырье торгуются на площадке ниже 34 долларов.

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