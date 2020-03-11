Путин назвал задачи правительства в условиях кризиса

Президент России Владимир Путин назвал главные задачи правительства в условиях финансового кризиса. Слова главы государства на встрече с инвесторами приводит РИА Новости.

«Задача кабмина и ЦБ минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не почувствовали их на себе», — отметил Путин.

По его словам, правительству и регулятору должно хватить ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации.

«Даже не надеюсь, а уверен, что Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно, более того, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьезной конкурентной борьбе», — сказал президент.

Нынешний кризис в дальнейшем должен позитивно сказаться на всей российской экономике, считает Путин.

После провала переговоров о продлении сделки ОПЕК+ 6 марта котировки нефти марки Brent на лондонской бирже ICE просели до 31 доллара за баррель, а курс рубля снизился до 75 рублей за доллар и 86 за евро. В дальнейшем падение было частично отыграно.

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