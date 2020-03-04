Путин объяснил падение доходов россиян

Снижение доходов россиян и рост числа бедных объясняется объективными обстоятельствами. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

Таким образом глава государства ответил на вопрос журналиста Андрея Ванденко о персональной ответственности за ситуацию. Путин не назвал виновных должностных лиц и объяснил, что снизились цены на нефть на мировом уровне.

При этом российский лидер подчеркнул, что страна в настоящий момент меньше зависит от колебаний цен на нефть, а доля ненефтегазовых доходов растет. Путин добавил, что это требует времени.

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Ранее президент России рассказал, что его обещание не допустить обнуления накоплений граждан, которое он дал во время кризиса 2008 года, было рискованным. Путин признал, что мировой кризис негативно отразился на состоянии страны, но власти к этому не причастны.

В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован. По мнению аудиторов, прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8 процента завышен, поскольку «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население».

Глава государства в начале января выразил обеспокоенность по поводу снижения доходов граждан. Тогда же в январе, оглашая послание Федеральному собранию, он связал будущее страны с преодолением демографического кризиса и назвал низкие доходы населения прямой угрозой рождаемости.

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