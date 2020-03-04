В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован. Социальных мер поддержки, предложенных президентом, может оказаться недостаточно. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Аудиторы полагают, что прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8 процента завышен, поскольку «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население». Директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова считает, что реальное положение дел изменит только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума и выплаты пособий на первенца.

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В начале января президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу снижения доходов граждан. Тогда же в январе, оглашая послание Федеральному собранию, он связал будущее страны с преодолением демографического кризиса и назвал низкие доходы населения прямой угрозой рождаемости.

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