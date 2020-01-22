Дерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогу обсуждений на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Бизнесмен уверен, что за стагнацию последних лет и отсутствие прогресса в решении проблем бедности несет ответственность Центробанк. «Обладая значительным количеством полномочий, мегарегулятор занимается консолидацией отрасли, создавая таким образом вещь в себе», — написал он.

Дерипаска прокомментировал также политику регулятора относительно курса рубля. По его словам, когда устойчивость достигается только для самой устойчивости, без привязки к реальным вызовам экономики, говорить о каком-то росте просто бессмысленно.

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«Тактика "выжженной земли", которой увлекся наш ЦБ, не может нести с собой ни экономический рост, ни снижение бедности», — резюмировал бизнесмен. Чтобы изменить ситуацию, указал Дерипаска, необходимо внести изменения в документы, регламентирующие деятельность ЦБ. В частности, добавил он, необходимо зафиксировать задачу снижения бедности, экономического роста и создания новых рабочих мест.

Ранее, комментируя выступление президента США Дональда Трампа, Дерипаска обвинил российский ЦБ в уничтожении 2,5 миллиона рабочих мест.

Американское министерство финансов ввело санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов в апреле 2018 года. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению. Однако остальные компании и лично Дерипаска остались под санкциями.

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