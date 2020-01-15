Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».

Для этого он поручил запустить новый инвестиционный цикл с запланированным приростом инвестиций каждый год в размере не менее пяти процентов.

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Чтобы ситуация не ударила по финансовой стабильности регионов, глава государства предложил компенсировать им из федерального бюджета две трети выпадающих доходов от инвестиционных и налоговых вычетов.

По словам Путина, правительство должно в любом случае сохранить бюджетную устойчивость, дорогостоящие меры поддержки населения не должны повлиять на нее. Президент напомнил, что ситуация с бюджетом является преимуществом, достигнутым в последние годы, которое «ни в коем случае нельзя потерять».

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2020 год составляет 1,7 процента, хотя ранее предполагалось, что он составит 2 процента. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин накануне предположил, что темпы роста будут немного ниже — около 1,5 процента. По итогам 2019 года Кудрин ожидает рост на уровне 1 процента. Всемирный банк в опубликованном 9 января прогнозе ожидает роста мировой экономики в текущем году на уровне 2,5 процента.

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