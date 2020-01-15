Путин объявил о выделении еще 550 миллиардов на первичное звено здравоохранения

На развитие первичного звена здравоохранения необходимо выделить еще 550 миллиардов рублей. Об этом глава президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, трансляцию которого в среду, 15 января, ведет в YouTube канал «Россия 24».

Глава государства попросил ОНФ взять под контроль ход строительства и оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). «Предстоит отремонтировать и оснастить больницы, поликлиники, СМП [станция медицинской помощи]. На эти цели мы выделили 550 миллиардов рублей. В свою очередь субъекты прошу заняться обеспечением специалистов жильем», — сказал Путин.

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«Нам нужно сконцентрироваться на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. Именно здесь у нас больше всего (...) проблем. В этом году мы должны в полном объеме (...) завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов», — отметил президент.

НТВ / YouTube

Ранее Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков ввода в эксплуатацию ФАПов на селе и пообещал устроить «разбор полетов». «Деньги туда выделяются, а то, о чем вы сейчас сказали, — это результат того, что руки растут из другого места, а не из плеч. И значит, просто люди не могут организовать работу», — сказал глава государства.

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