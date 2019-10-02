Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения

Президент России Владимир Путин назначил заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, на конец октября. Об этом он заявил на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения, передает ТАСС в среду, 2 октября.

«Мы продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», — сказал российский лидер.

Путин также напомнил о своем поручении по подготовке предложений касательно модернизации первичного звена здравоохранения. «Речь идет о ФАПах [фельдшерско-акушерских пунктах], поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях, то есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни», — уточнил президент, подчеркнув важность работы медиков.

Предыдущее совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения, глава государства провел 20 августа. Тогда министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о дефиците врачей и медицинского персонала. Кроме того, по ее словам, в четырех регионах медики получают менее 30 процентов от средней зарплаты по области. Глава государства потребовал проанализировать ситуацию и принять меры по укреплению первичного звена здравоохранения.

В стране реализуется нацпроект «Здравоохранение», в задачи которого входит снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста. Положительная динамика должна быть достигнута до 2024 года.

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