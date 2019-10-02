Российским медикам захотели поднять зарплаты

В России решают вопрос о поднятии окладов медикам по каждой квалификационной группе. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения. Ее слова передает ТАСС в среду, 2 октября.

По ее словам, до 30 октября субъекты завершат анализ заработных плат медицинских работников. «Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены и другие оплаты. Чтобы вот этого фокуса не произошло», — прокомментировал выступление Скворцовой президент России Владимир Путин.

«Мы это понимаем и считаем, что для дальнейшего совершенствования в 2020-2021 годах необходимо сформировать типовые нормы труда <...> по каждой профессиональной квалификационной группе», — ответила она.

Предыдущее совещание глава государства провел 20 августа. Тогда Скворцова сообщила о дефиците врачей и медицинского персонала. Кроме того, по ее словам, в четырех регионах медики получают менее 30 процентов от средней зарплаты по области. Глава государства потребовал проанализировать ситуацию и принять меры по укреплению первичного звена здравоохранения.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение», одной из целей которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Он призван решить, в частности, проблему нехватки медицинского персонала в стране. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — Вероника Скворцова.

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