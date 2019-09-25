Молодым врачам в российском регионе решили доплатить в рамках нацпроекта

В Приморском крае начинающим врачам назначили ежемесячную доплату к окладу в размере 10 тысяч рублей с целью привлечения молодых специалистов. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По информации издания, надбавку получают уже более 750 специалистов. По словам временно исполняющего обязанности вице-губернатора Виктор Фисенко, выплаты предусмотрены не только для врачей, но и для медсестер и фельдшеров. Кроме того, медики в регионе могут получить доплаты за выявление онкозаболеваний на ранних стадиях и компенсации за аренду жилья.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» и нацпроекта «Здравоохранение» на премии медикам потрачено более 90 миллионов рублей.

Ранее в Госдуме предложили новые правила расчета зарплаты для врачей. По мнению члена комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бориса Менделевича, необходимо привязать финансирование медицинских учреждений к числу здоровых, а не больных людей.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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