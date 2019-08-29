В Минздраве рассказали о забирающих зарплаты врачей «элитах»

Власти российских регионов не выполняют рекомендации по структуре заработной платы врачей, из-за чего там формируются «необоснованные элиты», а молодые врачи не получают достаточно денег. Об этом заявила в четверг, 29 августа, министр здравоохранения страны Вероника Скворцова, передает ТАСС.

По словам Скворцовой, специалисты пришли к выводу, что обязательна часть зарплаты врача должна составлять не менее 55-60 процентов, но Минздрав не имеет права руководить перераспределением частей зарплат врачей в регионах. На начало 2015 года в более чем 60 регионов доля оклада составляла лишь 20 процентов. «Все остальное — был абсолютный люфт, в общем, мутные деньги, которые абсолютно субъективно распределялись работодателем», — сказала министр. В следствие этого появлялись «необоснованные элиты, получающие огромные деньги».

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20 августа президент России Владимир Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения провалом, а также остался недоволен тем, что происходит с зарплатами врачей. «Вот мы в целом по стране вроде как добились целевых показателей — 200 процентов по экономике регионов. Но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе — там близко ничего нет подобного», — сказал глава государства. Он поручил правительству «внимательно посмотреть», как выплачиваются компенсационные и стимулирующие выплаты.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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