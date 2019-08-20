Путин назвал провалом ситуацию в первичном звене здравоохранения

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения провалом. Соответствующее мнение глава государства высказал на совещании правительства, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, если в этой сфере не будет ничего меняться, то «количество инфарктов и инсультов не уменьшится». В этой связи Путин поручил правительству до 1 октября 2019 года разработать принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.

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Более того, до 1 июля 2020 года кабмин должен инициировать и организовать подготовку региональных программ по этому направлению, а также проработать источники финансирования.

Отдельно правительство и Минздрав должны проанализировать уровень оплаты труда и выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.

Выступая на этом же совещании, министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране не хватает медиков — 25 тысяч врачей и 130 тысяч медицинского персонала. Речь идет о специалистах всех категорий, в том числе участковых врачах и узкопрофильных специалистах.

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