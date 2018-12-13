Путин обсудил проблемы паллиативной медицины

Президент России Владимир Путин обсудил с учредителем благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер проблемы, связанные с оказанием паллиативной помощи. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает РИА Новости.

«Есть очень чувствительные вопросы, например, проблема допуска лекарственных препаратов обезболивающих для детей. <...> Давайте поговорим о том, на что, как вы считаете, нужно дополнительное внимание», — сказал глава государства.

В ходе встречи были рассмотрены проблемы доступности обезболивания, вопросы инфраструктуры, кадров, а также отсутствия стандартов и протоколов для паллиативной помощи.

Материалы по теме «Врачи просто не знают и боятся» Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками

По словам Федермессер, врачи не выписывают обезболивающие лекарства, так как боятся нарушить статью 228.2 УК РФ («Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»). Учредитель фонда предположила, что декриминализация статьи способствовала бы разрешению вопроса.

8 декабря сообщалось о том, что в России впервые узаконят право человека на обезболивание. Соответствующий документ был одобрен правительством и внесен на рассмотрение в Госдуму.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в 2018 году на развитие паллиативной помощи из бюджета было выделено 4,5 миллиарда рублей.

Паллиативная помощь — подход в медицине, который призван улучшить качество жизни людей, столкнувшихся с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями. Она включает в себя как медикаментозную, так и психологическую поддержку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!