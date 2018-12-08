Министр отказался верить в трудности россиян

Министр труда России Максим Топилин не согласился с мнением, что гражданам старше 45 лет невозможно найти работу. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую точку зрения высказала руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер. «Я не могу с этим согласиться. Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы», — сказал чиновник на дискуссионной площадке «Качество жизни» в ходе съезда «Единой России».

Топилин также напомнил, что с 2019 года власти выделят на переобучение лиц предпенсионного возраста (согласно трактовке президента России, это те граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию) пять миллиардов рублей.

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В июле текущего года РБК со ссылкой на опрос Института Адизеса сообщал, что 32 процента российских компаний не готовы принимать на работу граждан предпенсионного возраста, такая же доля предприятий планирует нанимать таких работников только в том случае, если они обладают высокой квалификацией. Еще 29 процентов готовы брать предпенсионеров на рядовые должности и лишь 7 процентов заявили, что трудоустраивают людей вне зависимости от возраста. Августовский опрос «Левада-центра» показал, что почти половина старшего поколения россиян ожидает роста безработицы.

Большинство граждан, как следует из исследования холдинга «Ромир», считают самым надежным средством поиска работы связи среди родственников и друзей.

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