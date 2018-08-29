Путин создал предпенсионный возраст

Президент России Владимир Путин впервые дал трактовку понятия предпенсионного возраста. Об этом он сказал в ходе обращения к нации в связи с пенсионной реформой. Полный текст заявления опубликован на сайте Кремля.

«Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию», — заявил глава государства.

По словам Путина, на период поэтапного повышения пенсионного возраста в России фактически заработает новый правовой режим для всех граждан, попавших под пенсионные изменения. Так, за увольнение граждан предпенсионного возраста работодателям будет грозить наказание вплоть до уголовной ответственности. Аналогичное наказание предлагается ввести за отказ принимать на работу граждан предпенсионного возраста.

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Более того, гражданам обещают диспансеризацию за счет работодателя. Гражданам, которые планировали выйти на пенсию в ближайшие два года, будет дано послабление — они смогут выйти на пенсию уже по новым правилам, но на полгода раньше. Льготы для работников горячих цехов, шахтеров, коренным народам Севера и прочим льготным категориям граждан будут сохранены.

Помимо этого, будет снижен необходимый стаж для досрочного выхода на пенсию. У женщин он составит 37 лет, а у мужчин — 42 года. В настоящий момент минимальный стаж составляет 40 и 45 лет. Всем, кто планировал выйти на пенсию по старым правилам, оставят льготы, на которые они рассчитывали. Речь идет про льготы по налогу на недвижимость и землю, а также региональные льготы, льготы по ЖКХ и капремонту, при покупке лекарств и на проезд в общественном транспорте.

Путин обратился к нации в связи с необходимостью повышения пенсионного возраста. Президент подчеркнул, что оттягивать это решение более нельзя, однако ряд изменений и послаблений в предложения правительства внести все же необходимо.

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