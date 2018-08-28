Путин анонсировал заявление по пенсионной реформе

Президент Владимир Путин заявил, что сформулирует и озвучит свою позицию по пенсионной реформе в среду, 29 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, правительство исходило из жестких экономических условий при формировании изменений в пенсионном законодательстве. «Прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться сотни миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан, здесь нельзя действовать механически, формально, и только взвешенно, и только осторожно», — добавил он.

Путин также заявил, что меры соцзащиты должны приниматься с опережением. «Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня — хоть потоп". Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране», — подчеркнул президент.

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Глава государства также заметил, что в предлагаемых нормах законопроекта должно присутствовать «человеческое измерение».

Ранее президент уже высказывался о готовящейся реформе. По его словам, он разделяет негативное отношение большинства россиян к возможным переменам, однако сегодняшняя возрастная планка выхода на пенсию была обозначена еще в 1930-е годы. Глава государства заверил, что в любом случае решение не будет шоковым.

Масштабные изменения в пенсионном законодательстве кабмин анонсировал в середине июня. Несмотря на то что предлагаемое увеличение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин большинство россиян восприняло негативно, 19 июля документ прошел в Госдуме первое чтение.

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