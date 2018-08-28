Кремль назвал мотивы Путина высказаться по пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин принял решение сделать обращение по пенсионной реформе из-за важности вопроса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 28 августа.

«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», — сказал Песков.

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Он также отрицательно ответил на вопрос, не связано ли это с рейтингом власти.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства ранее негативно отзывался об инициативе правительства повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

Ранее во вторник Владимир Путин заявил, что сформулирует и озвучит свою позицию по пенсионной реформе 29 августа. Глава государства отметил, что решение властей повлияет на сотни миллионов людей, а потому должно быть справедливым.

Масштабные изменения в пенсионной системе России правительство анонсировало в середине июня. 19 июля соответствующий законопроект прошел в Госдуме первое чтение. Второе чтение запланировано на осень. Авторы документа указывают на изменившуюся демографическую ситуацию в стране.

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