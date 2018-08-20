Россиянам перед пенсией предложили дать отдохнуть

Людям предпенсионного возраста необходимо предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска. С соответствующей инициативой выступил заместитель секретаря Костромского регионального отделения партии "Единая Россия" (ЕР) Иван Богданов. Его слова цитирует РИА Новости в понедельник, 20 августа.

Также он предложил продумать обязательную ежегодную диспансеризацию лиц предпенсионного возраста. Он подчеркнул, что это является одним из важных механизмов трудовой реабилитации, восстановления трудовых активов.

Повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин глава правительство анонсировало в середине июня. Реформу планируется провести в несколько этапов и завершить к 2034 году.

19 июля соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме. На 21 июля по документу пройдут «большие» парламентские слушания, в которых примут участие эксперты и общественники.

Президент России Владимир Путин разделяют позицию большинства граждан и не одобряет увеличение пенсионного возраста.

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