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Россиянам сохранят пенсионные льготы

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Россияне смогут получать все полагающиеся пенсионерам льготы при достижении нынешнего пенсионного возраста даже после его повышения, пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве и «Единой России».

По данным собеседников издания, такие поправки будут предложены в рамках второго чтения законопроекта о пенсионной реформе. Такая мера никак не отразится на бюджете Пенсионного фонда, поскольку расходы на льготы пенсионерам несут региональные бюджеты.

Источники издания назвали сохранение льгот «самым легким из вопросов», касающихся пенсионной реформы. Помимо прочих послаблений, мужчины по достижении 60 и женщины по достижении 55 лет будут, как и сейчас, освобождаться от ряда налогов: транспортного, земельного и на недвижимость.

Ранее Пенсионный фонд предупредил, что в будущем большинство россиян, выходящих на пенсию досрочно, будет вынуждено продолжать работать ради сохранения уровня доходов.

10 августа премьер-министр Дмитрий Медведев назвал повышение пенсионного возраста необходимым и сравнил его с приемом горького лекарства.

О грядущем повышении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин глава правительства объявил 14 июня. Реформа будет проведена в несколько этапов и завершится к 2034 году.

19 июля соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

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