Правительство определилось с системой повышения пенсий

Правительство готово ежегодно индексировать пенсии неработающих россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует ТАСС. Увеличение пенсий планируется ежегодно производить с 1 января.

«Бюджетная политика правительства позволяет гарантировать исполнение всех социальных обязательств государства вне зависимости от внешнеэкономической и политической конъюнктуры, а также роста или снижения мировых цен на энергоносители», — сказала Голикова.

По ее словам, бюджет Пенсионного фонда спланирован с учетом предстоящего повышения пенсионного возраста: «Все высвободившиеся средства в результате повышения пенсионного возраста будут направлены на индексацию пенсионных выплат в полном объеме и даже с некоторым затрагиванием тех дополнительных доходов, которые получаются в результате роста фонда оплаты труда в связи с макроэкономическим прогнозом».

Положение о порядке индексации будет содержаться в поправках, которые подготовят ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. Согласно планам Пенсионного фонда, повышение составит 7,05 процента в 2019 году, 6,6 процента — в 2020-м, 6,3 процента — в 2021-м. Сейчас индексация происходит в два этапа: с 1 февраля на величину инфляции и с 1 апреля — исходя из возможностей Пенсионного фонда.

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По словам Голиковой, средняя пенсия в 2019 году будет равняться 15,4 тысячи рублей. К 2024 году ее размер увеличится до 20 тысяч рублей.

О повышении пенсионного возраста премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Реформа будет проведена в несколько этапов, в результате к 2034 году возраст выхода на пенсию будет равняться 65 годам у мужчин и 63 у женщин.

19 июля соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Одновременно в нижней палате парламента стартовало широкое обсуждение пенсионной реформы с целью подготовки поправок для второго чтения.

20 июля президент Владимир Путин рассказал, что окончательного решения по вопросу реформы пенсионной системы пока нет. Глава государства заверил, что деньги на выплату пенсий в бюджете есть, и благодаря этому законодательство можно не менять ближайшие десять лет. При этом, по его словам, без изменений пенсионная система в будущем может «лопнуть».

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