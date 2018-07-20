Путин назвал угрозу пенсионной системе

Президент России Владимир Путин заявил, что без изменений пенсионная система в будущем может лопнуть. Соответствующее заявление он сделал на встрече с волонтерами в Калининграде в пятницу, 20 июля, передает РИА Новости.

«На пять пенсионеров приходится шесть работающих, и ситуация будет меняться не в пользу работающих — их количество будет сокращаться. И наступит момент — довольно быстро, — когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться. И тогда либо пенсионная система лопнет, либо лопнет бюджет резервного фонда, из которого мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы», — сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что предложенный правительством вариант — повышение возраста выхода на пенсию — ему не нравится. По его словам, необходимо разобраться во всех нюансах, и время для этого есть, как минимум десять лет можно не реформировать пенсионное законодательство.

Это первое публичное высказывание президента о пенсионной реформе, которую премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал в середине июня. Поднять пенсионный возраст предлагается до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

19 июля законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Документ поддержали 327 депутатов, против высказались 102 парламентария.

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