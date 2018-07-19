Госдума увеличила срок принятия поправок к пенсионной реформе

Госдума увеличила срок принятия поправок к законопроекту об изменении пенсионного законодательства с одного до более двух месяцев, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его цитирует Интерфакс в четверг, 19 июля.

«Вчера комитет принял решение о продлении срока обсуждения, предоставления поправок с 18 августа до 24 сентября», — сказал Володин на заседании.

В Госдуме в настоящее время обсуждается правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, одним из положений которого является повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Соответствующую инициативу кабинет министров озвучил в середине июня и объяснил демографическими изменениями в стране. Власти большинства регионов пенсионную реформу поддержали. При этом в КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» на данном этапе законопроект не поддерживают.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике, в свою очередь, призвал авторов документа разработать комплексную программу мер по защите трудовых прав граждан. В частности, придумать механизм защиты молодого поколения от безработицы. Общественники призывают власти учесть пожелания россиян, проанализировать все риски. Со своей стороны они пообещали обеспечить диалог между властью и обществом.

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