Раскрыта реакция региональных властей на пенсионную реформу

Власти 77 регионов положительно оценили правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 16 июля.

«Отрицательных отзывов в комитет не поступало, были отзывы, содержащие определенные предложения по реализации изменений в пенсионном законодательстве», — рассказал он.

Он подчеркнул, что консолидированные отзывы в комитет поступили от более чем 50 процентов российских регионов. «Консолидированной позиция региона считается тогда, когда ее высказывают и высший исполнительный орган, и высший законодательный органы власти субъекта РФ», — пояснил Нилов.

Он также напомнил, что направить отзыв об инициативе можно до 17 июля.

Изменения в пенсионной системе анонсировал кабинет министров в середине июня. В частности, законопроектом предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Начало реформы, которая взывала широкий общественный резонанс, намечено на 2019 год. При этом не искажается, что для женщин возрастной порог будет понижен, возможность этого сейчас обсуждается в парламенте. Кроме того, региональные власти призывают прописать в законе положение о сохранении льгот для людей пожилого возраста.

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