Член президиума фракции ЛДПР в Государственной Думе Михаил Дегтярёв прокомментировал правительственный вариант пенсионной реформы. Об этом сообщается на официальном сайте фракции ЛДПР.

По мнению депутата, «эта реформа — попытка поддержать пенсионеров за счет работающих людей». Он также назвал те социальные группы, которым, по его мнению, придется наиболее сложно от нововведения. По мнению Дегтярёва, это молодежь и люди среднего возраста. «Недовольны люди, которые сегодня работают. Они напуганы тем, что они не доживут до пенсии. При этом им приводят единственный аргумент — повышение пенсий нынешним пенсионерам. В результате у них может возникнуть негативное отношение к пожилым людям», — опасается депутат Госдумы.

По мнению политика, необходимо всестороннее обсуждение данной реформы, прежде чем парламент приступит к ее принятию. «Фракция ЛДПР против подобных подходов. Искать деньги нужно в других местах, а не в карманах трудящихся. Да и повышать пенсии нужно не на тысячу рублей, а в два раза минимум», — резюмировал Дегтярёв.

В четверг, 12 июля, комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

Российское правительство анонсировало пенсионную реформу в середине июня. Планируется, что пенсионный возраст для мужчин будут постепенно поднимать до 2028 года, для женщин — до 2034-го. Начало реформы намечено на 2019 год. Между тем Госдумой рассматривается возможность снижения пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.