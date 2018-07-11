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Женщин захотели отпускать на пенсию раньше

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Пенсионный возраст для женщин может быть снижен до 60 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в парламенте. Соответствующие поправки могут быть внесены в законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению.

«Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года — до 60 лет», — сказал собеседник агентства. По его словам, окончательное решение будет принято после обсуждения на экспертном уровне.

«Возможно, в постановлении Госдумы, которое будет принято по итогам первого чтения, мы изложим основные направления работы над этим законопроектом при подготовке его ко второму чтению — оно будет осенью», — приводятся слова другого источника.

Не исключаются и другие изменения в существующий законопроект. Так, в нем может появиться норма, согласно которой работники с большим страховым стажем (45 лет у мужчин и 40 у женщин) смогут выходить на пенсию на два года раньше.

По данным агентства, внести в законопроект изменения его авторы и другие депутаты решили после встречи с министром труда Максимом Топилиным, которая состоялась 9 июля. На ней депутаты задавали чиновнику вопросы о том, насколько реально повысится пенсия россиян в результате планируемой реформы с учетом инфляции.

При этом в первом чтении все эти поправки рассматриваться не будут, их могут внести только в преддверии второго.

10 июля секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев назвал повышение пенсионного возраста неизбежным. По его словам, в противном случае может сложиться ситуация, при которой «50 миллионов работающих людей содержат 40 миллионов пенсионеров».

6 июля Топилин рассказал, что власти большинства субъектов РФ поддерживают пенсионную реформу и посвященный ей законопроект. 16 июня его в Госдуму внесло правительство.

14 июня о повышении пенсионного возраста объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Реформа должна завершиться в 2034 году, когда возраст выхода на пенсию будет равняться 65 годам у мужчин и 63 у женщин.

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