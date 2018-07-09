Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов пообещал россиянам, что средний размер пенсий к 2024 году вырастет на 35 процентов. Такое заявление замглавы правительства сделал в ходе парламентских слушаний, передает РИА Новости.

Уже в следующем году, по словам министра, средний размер пенсии по старости вырастет на тысячу рублей. «К концу шестилетнего периода — в 2024 году — мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей, с ростом к уровню 2018 года на 35 процентов», — заявил Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

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Чиновник также напомнил, что перед правительством в настоящий момент стоит задача повышения размера пенсий на уровень выше темпов инфляции. «Задача, поставленная президентом, это рост пенсий темпами выше инфляции. Подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию», — отметил министр.

О старте новой пенсионной реформы, которая сводится к повышению пенсионного возраста, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Власти объясняют крайне непопулярную у населения реформу необходимостью и неспособностью текущей системы обеспечить достойные выплаты пенсионерам.По итогам реформы пенсионный возраст для мужчин достигнет 65 лет, а для женщин — 63 лет.

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