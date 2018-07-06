Пенсионный фонд предложили ликвидировать

Бизнес-омбудсмен и бывший кандидат в президенты России Борис Титов предложил упразднить Пенсионный фонд России (ПФР), а функции фонда передать Федеральному казначейству. Слова уполномоченного по правам предпринимателей передает РИА Новости.

«Современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций, как Пенсионный фонд. Мне кажется, что это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от нее полностью отказаться», — полагает бывший кандидат в президенты.

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Титов утверждает, что ПФР передавал данные о платежах страховых взносов в Федеральную налоговую службу (ФНС) в таблицах Excel. «Почему у нас возникла огромная проблема нестыковок. Официально по платежам была информация от ПФР, которая не состыковалась с той информацией, которую приняла ФНС, которая начала повторно выставлять счета предпринимателям», — рассказал подробности Титов.

Он убежден, что с функциями ПФР спокойно справится казначейство, которое, по его словам, «достаточно продвинутая организация». «Они провели у себя большую IT-революцию, сегодня они контролируют финансовые потоки внутри государства очень серьезно, и поэтому они в принципе могли бы справится с этой функцией», — утверждает омбудсмен.

В качестве примера Титов привел тот факт, что казначейство держит счета всех государственных и частных компаний, которые работают с государственным заказом. По его мнению, аналогично казначейство могло бы контролировать пенсионные счета и выплаты, а для сложных вопросов можно было бы сделать специальную группу.

Пенсионная сфера России регулярно подвергается критике и реформированию. В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста. Необходимость роста возраста выхода на пенсию власти объясняют необходимостью — действующая система просто не способна обеспечить растущее число пенсионеров достойными выплатами.

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