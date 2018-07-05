Оценен экономический эффект от повышения пенсионного возраста

Эксперты Альфа-банка подсчитали, что чистый экономический эффект от пенсионной реформы для бюджета может составить около 100 миллиардов рублей к 2024 году. Обзор Центра макроэкономического анализа «Пенсионная реформа России: быть или не быть?» имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Так, Пенсионный фонд России (ПФР) сможет экономить после повышения пенсионного возраста порядка 800 миллиардов рублей в год, из них 700 миллиардов, как предполагается, уйдут на увеличение размера пенсий.

Кроме того, ожидается, что повышение пенсионного возраста увеличит трудоспособное население на 1,6 миллиона человек. Аналитики Альфа-банка считают непопулярную меру неизбежной, поскольку дефицит ПФР растет, представляя риск для бюджета страны.

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Президент Владимир Путин ранее подписал закон об изменении параметров бюджета ПФР на 2018 год. Согласно новым поправкам, доходы фонда в 2018 году сократятся на 66,8 миллиарда рублей и составят 8,266 триллиона рублей. При этом расходы, наоборот, увеличатся на 92,1 миллиарда рублей относительно уровня, заложенного в бюджет 2018 года, — до 8,532 триллиона рублей.

Согласно планам правительства, пенсионный возраст будут поднимать поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Начало реформы намечено на 2019 год.

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