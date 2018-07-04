Путин сократил расходы на пенсии

Президент Владимир Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год. Соответствующий документ опубликован на едином портале правовой информации.

Согласно новым поправкам, доходы фонда в 2018 году сократятся на 66,8 миллиарда рублей и составят 8,266 триллиона рублей. При этом расходы, наоборот, увеличатся на 92,1 миллиарда рублей относительно уровня, заложенного в бюджет 2018 года, до 8,532 триллиона рублей.

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Таким образом, дефицит бюджета ПФР составит 265,5 миллиарда рублей — на 158,9 миллиарда рублей больше предыдущего прогноза. Компенсировать его планируется за счет использования остатков средств, образовавшихся в бюджете фонда в результате неполного их использования в 2017 году.

Минфин в мае предложил сократить пенсионное обеспечение в нынешнем году на 51,5 миллиарда рублей. В ведомстве отметили, что возможно также снижение расходов на 5,9 миллиарда рублей в сфере соцобеспечения. На меры господдержки инвалидам в 2018 году могут выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом.

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