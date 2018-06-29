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Эксперты оценили влияние увеличения пенсионного возраста на срок жизни

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Увеличение возраста выхода на пенсию не изменит срока продолжительности жизни после получения пенсионного удостоверения. Такой тезис содержится в докладе НИУ ВШЭ, который будет представлен в Москве 2 июля. Анонс опубликован на сайте учебного заведения.

Эксперты подчеркнули, что в дискуссиях о повышении пенсионного возраста принято ссылаться на прогнозы и тренды демографического развития. «Однако далеко не все данные корректно интерпретируются журналистами и некоторыми экспертами, что способно привести к формированию заблуждений в обществе», — говорится в анонсе.

Специалисты подчеркивают, что и после повышения пенсионного возраста россияне будут долго жить. «По среднему демографическому прогнозу в 2030 году средняя ожидаемая продолжительности жизни при рождении по населению в целом составит 80,1 года, у мужчин 75,8 года, а у женщин 83,7 года», — уточнили авторы доклада.

Уровень смертности, по их данным, связан с высокой смертностью в молодом, трудоспособном возрасте, в частности в ДТП, от травматизма или пьянства.

Согласно планам правительства, пенсионный возраст будут поднимать поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Начало реформы намечено на 2019 год.

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