Правительству объяснят «правила игры» с пенсией

В Госдуме необходимо создать рабочую группу, которая проработает детали пенсионной реформы. Об этом сообщил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, передает «Интерфакс» в четверг, 28 июня.

«Нужно выработать такие инструменты, которые позволили бы найти деньги на достойные пенсии; а те пенсионеры, кто работают, делали бы это не потому, что им нужно выжить, а потому что это им нравится», — сказал Вострецов на заседании круглого стола с участием представителей объединения профсоюзов «Соцпроф».

По его словам, в группу также должны войти представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Конфедерации труда России (КТР). Он подчеркнул, что общими усилиями нужно выработать конкретные предложения по пенсионной системе, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы, а не просто критику выдавать».

Говоря о необходимости изменения пенсионного законодательства, парламентарий отметил, что нужно «дожать правительство до такого состояния, чтобы это была, наверное, последняя пенсионная реформа, потому что бесконечно реформировать нельзя, людям должны быть понятны четкие правила игры».

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев https://lenta.ru/news/2018/06/14/dima_top/ о повышении пенсионного возраста: поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Реформа начнется в 2019 году.

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