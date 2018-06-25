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В пенсионной реформе увидели путь к долголетию

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Увеличение пенсионного возраста может привести к продлению активного долголетия. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Она считает, что профессиональная и физическая активность влияет на продолжительность жизни. «Безусловно, это воздействие работает в плюс, и человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», — считает Скворцова.

Министр также вспомнила исследование ВОЗ, где говорится о тотальном омоложении людей — за десять лет замедлилось когнитивное снижение, которое отмечается у всех пожилых людей.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста: поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Реформа начнется в 2019 году. По подсчетам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, средний размер пенсии россиян в 2019-м составит 15,4 тысячи рублей, прибавка — 12 тысяч рублей в год.

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