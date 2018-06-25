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Назван средний размер пенсии в 2019 году

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Средний размер пенсии в течение 2019 года составит 15 400 рублей. Об этом министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, в следующем году прибавка к пенсии неработающего пенсионера должна равняться в среднем тысячи рублей в месяц или 12 тысячам в год.

К концу 2018-го, пояснил глава Минтруда, пенсии вырастут до 14 414 рублей.

«У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились», — добавил Топилин.

Он также объяснил повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет. По его словам, это связано с тем, что они дольше живут.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

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