Медведев объяснил повышение пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил необходимость повышения пенсионного возраста. Во время заседания правительства премьер отметил, что решение принималось с учетом интереса граждан и государства. Слова Медведева приводит ТАСС.

«Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом», — рассказал премьер. Он также подчеркнул, что новые условия выхода на пенсию создают новые возможности — для людей старшего поколения власти обещают разработать специальные программы переобучения.

«Людям старшего поколения потребуется переобучение. Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда, это, кстати, сказывается на всех, не только на людях в зрелом возрасте. Некоторые профессии уходят, появляются новые профессии. Нужно организовать обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности», — пообещал глава кабмина.

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По мнению Медведева, дискриминации по возрастному принципу не будет, поэтому людям предпенсионного возраста беспокоиться не стоит. «Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена», — отметил глава правительства.

Вместе с «новыми возможностями» власти обещают и небывалый рост пенсионных выплат. Так, министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов пообещал россиянам пенсии на уровне 20 тысяч рублей уже к 2024 году. О решении поднять пенсионный возраст Медведев объявил 14 июня. Реализация реформы будет постепенной — возраст будет повышаться на полгода за год, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

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