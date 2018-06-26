Силуанов пообещал пенсии по 20 тысяч рублей

Средняя пенсия в России к 2024 году должна вырасти до 20 тысяч рублей. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсии за период до 2024 года, выхода на уровень порядка 20 тысяч рублей пенсии», — сказал Силуанов. Увеличить пенсию можно будет также за счет индивидуального пенсионного капитала (ИПК), напомнил он. По словам вице-премьера, правительство предложит налоговые стимулы для участников системы ИПК.

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«Работникам будет предложено участвовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных накоплений. Для того чтобы это было интересно работникам или работодателям, мы предусмотрим соответствующие стимулы: будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей — будут уменьшать налогообложение прибыли», — сказал Силуанов.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста: поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Реформа начнется в 2019 году. По подсчетам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, средний размер пенсии россиян в 2019-м составит 15,4 тысячи рублей, прибавка — 12 тысяч рублей в год.

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