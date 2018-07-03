Подсчитан срок жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста

Эксперты «Высшей школы экономики» (ВШЭ) оценили продолжительность жизни на пенсии в России после повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Результаты исследования содержатся в докладе «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».

Так, ожидаемая продолжительность жизни на пенсии к 2028 году составит 14,5 года для мужчин и примерно 23 года для женщин. Авторы доклада, которые ссылаются на прогнозы Росстата, при этом называют эти оценки «несколько заниженными» и оговариваются, что это минимальная граница.

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На сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни на пенсии оценивается в 16,1 года для мужчин (при действующем пенсионном возрасте 60 лет) и в 25,8 года для женщин (при пенсионном возрасте 55 лет).

Авторы доклада приводят опыт других государств, отмечая, что «в подавляющем большинстве стран пенсионный возраст не зависит от продолжительности жизни», а в прошлом пенсионный возраст в развитых государствах и вовсе был выше средней продолжительности жизни.

В конце июня Институт демографии ВШЭ на основе данных базы Human Mortality Database и прогнозов Росстата сообщал, что около 17,4 процента мужчин и 6,5 процентов женщин могут не дожить до пенсионного возраста в течение предложенного правительством переходного периода.

Согласно планам правительства, пенсионный возраст будут поднимать поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Начало реформы намечено на 2019 год.

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