Кремль открестился от проработки пенсионной реформы

В администрации президента не ведется никаких экспертных работ по теме изменения пенсионного законодательства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 5 июля.

Представитель Кремля уточнил, что вся экспертная проработка ведется в «диагонали парламента и правительства».

Песков также отметил, что в четверг на совещании по экономическим вопросам тема пенсионной реформы не заявлена.

18 июня пресс-секретарь президента заявил, что не стоит интересоваться позицией Владимира Путина по вопросу пенсионного законодательства до тех пор, пока инициатива кабмина не примет «окончательных очертаний».

Ранее Песков отмечал, что повышение пенсионного возраста продиктовано серьезными демографическими изменениями, которые произошли в стране в последние годы.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста: до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Мнения в политической среде разделились, чиновники призывают власти учесть все нюансы.

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