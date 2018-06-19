Песков ответил на вопрос о планах Путина обсудить с кабмином пенсии

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с членами правительства для обсуждения вопроса повышения пенсионного возраста, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 19 июня.

«Пока нет, в графике нет таких планов», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне представитель Кремля заявил, что пока преждевременно интересоваться позицией Путина по вопросу пенсионной реформы, так как окончательных очертаний данная инициатива еще не приобрела.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

Подавляющее большинство россиян — 92 процента — негативно оценивают реформу. Более половины граждан, согласно опросу, устраивают нынешние параметры пенсионной системы.

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