Стали известны планы правительства на стареющих россиян

Минтруд прорабатывает программы активной занятости для россиян предпенсионного возраста, желающих найти новую работу или сменить квалификацию, заявил замминистра труда и соцзащиты России Андрей Пудов. Его цитирует ТАСС во вторник, 19 июня.

«Мы сможем обеспечить рабочими местами всех тех, кто становится в "новом" возрасте [пенсионерами] — раньше бы он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность», — сказал Пудов.

Замминистра также подчеркнул, что Минтруд будет рассматривать все обращения граждан предпенсионного возраста, столкнувшихся с дискриминацией по возрасту со стороны работодателя.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

Подавляющее большинство россиян — 92 процента — негативно оценивают реформу. Более половины граждан, согласно опросу, устраивают нынешние параметры пенсионной системы.

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