Раскрыта судьба пенсионных накоплений россиян

Для пенсионных накоплений россиян в ходе реформы создадут новую инфраструктуру. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ в воскресенье, 17 июня. Ее слова цитирует РИА Новости.

«Что-то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды», — отметила она.

Голикова подчеркнула, что правительство будет бороться с работодателями, отказывающими возрастным соискателям или пытающимися уволить работника перед выходом на пенсию.

«Председатель правительства уже дал поручение Роструду пресекать такие случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия, то, что относится к их непосредственной компетенции», — подчеркнула вице-премьер.

Ранее Голикова сообщала, что средняя прибавка к пенсии после изменения пенсионного возраста составит 12 тысяч рублей в год. Дополнительно полученные за счет повышения пенсионного возраста средства останутся в пенсионной системе.

16 июня правительство внесло законопроект о повышении пенсионного возраста на рассмотрение в Госдуму. В пояснительной записке к законопроекту излагаются доводы кабмина за повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

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