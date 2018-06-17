Экономика
 
Последние новости
Волнующуюся за украинских геев евродепутата зря обнадежили от имени Порошенко
Овцы заполонили пригород Парижа и помогли жителям снять стресс
Похудевший на 30 килограммов британец поделился своим секретом
Сборная Сербии обыграла костариканцев на чемпионате мира
Во Флориде сняли взрыв двух 140-метровых градирен 680 килограммами динамита
Запуск баллистической ракеты «Искандером» показали на видео
ФИФА объяснила пустые места на матче Египта и Уругвая в Екатеринбурге
Главу МВД Великобритании ограбили на улице Лондона
Глава полиции Германии устал от Меркель с мигрантами
Новости партнеров

Раскрыта судьба пенсионных накоплений россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Для пенсионных накоплений россиян в ходе реформы создадут новую инфраструктуру. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ в воскресенье, 17 июня. Ее слова цитирует РИА Новости.

«Что-то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды», — отметила она.

Голикова подчеркнула, что правительство будет бороться с работодателями, отказывающими возрастным соискателям или пытающимися уволить работника перед выходом на пенсию.

«Председатель правительства уже дал поручение Роструду пресекать такие случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия, то, что относится к их непосредственной компетенции», — подчеркнула вице-премьер.

Ранее Голикова сообщала, что средняя прибавка к пенсии после изменения пенсионного возраста составит 12 тысяч рублей в год. Дополнительно полученные за счет повышения пенсионного возраста средства останутся в пенсионной системе.

16 июня правительство внесло законопроект о повышении пенсионного возраста на рассмотрение в Госдуму. В пояснительной записке к законопроекту излагаются доводы кабмина за повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
Правительство пообещало перекрыть рост цен ростом пенсий
Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста
Другие материалы рубрики
Экономика00:0114 июня

Русская стройка

С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
12:5216 июня

Рассчитана прибавка к пенсии после повышения пенсионного возраста

23:0415 июня

Китай нанес ответный удар в торговой войне с США

00:3316 июня

Россия избавилась от госдолга США

Экономика10:1115 июня

«Требуйте везде оленину!»

От развития оленеводства зависит жизнь коренных народов Севера
23:2316 июня

Путин и саудовский принц согласовали сделку по нефти

16:1215 июня

Трамп дал старт торговой войне с Китаем

20:58 7 июня

Власти выбрали новый пенсионный возраст

Экономика00:0211 июня

Посадил на колеса

Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
19:4013 июня

Россияне получат превосходство над мигрантами

18:1216 июня

Индия вступит в развязанную США торговую войну

18:2015 июня

Россия анонсировала «мощные ходы на международной арене» ради британца

Россия
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Они создали Партию любителей пива и почти пришли к власти в 90-е, но все пропили
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Они будут в нас стрелять»
Почему СССР тайно дружил с Африкой и избежал войны с Китаем
Украинский омбудсмен в России проявила инициативу и пожалела
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
В Бурятии украли несколько зданий лечебницы
Опубликовано видео допроса въехавшего в пешеходов московского таксиста
Все материалы
Мир
Славяне не нужны
Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Посетителей выставки расстреляли в США
Главу МВД Великобритании ограбили на улице Лондона
США и Южная Корея определились с остановкой военных учений
Глава полиции Германии устал от Меркель с мигрантами
Все материалы
Бывший СССР
Рижский прайд
В самой гомофобной стране Евросоюза прошел гигантский гей-парад. Латыши терпят
Опрокинувшийся поезд в Казахстане сняли на видео
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Украинский военный прокомментировал провал «Оплотов» на танковом биатлоне НАТО
Гей-парад в Киеве продлился 20 минут с криками «Украина не Содом»
Украина решила испортить чемпионат мира по футболу в России
На Украине призвали отказаться от продажи трусов по праздникам
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Рассчитана прибавка к пенсии после повышения пенсионного возраста
Раскрыта судьба пенсионных накоплений россиян
Китай нанес ответный удар в торговой войне с США
Путин и саудовский принц согласовали сделку по нефти
Трамп дал старт торговой войне с Китаем
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Все материалы
Силовые структуры
Страх и ненависть в Брайтон-Бич
Он возглавил русскую мафию в США. Итальянцы сделали его королем рэкета
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Прятки со смертью
Он охотился на воров и нажил страшных врагов. Его укрывают в женском СИЗО
Открыт счет задержанным иностранцам на чемпионате мира в России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бизнесмен купил ночь со школьницей за миллион и забрал его после плохого секса
Осужденный за пьяную езду пьяный зэк вез тюремщика
Все материалы
Наука и техника
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
Не влезай — убьет!
Какие тайны скрывает Большой адронный коллайдер
Запуск баллистической ракеты «Искандером» показали на видео
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Разгонный блок спутника «Глонасс-5» захоронили на орбите
Ученые удивились многонациональности рыцарей Круглого стола
Все материалы
Спорт
1939 год. Переигровка полуфинала Кубка СССР. Спартаковцы выходят на поле, чтобы встретиться с тбилисским «Динамо» Договорняк на Красной площади
Как товарищ Сталин разрешил футбол в СССР
Сборная Сербии обыграла костариканцев на чемпионате мира
Чистый кайф
Шикарный Роналду остановил Испанию: такого футбола Россия еще не видела
«Арсенал» поборется с «Ювентусом» за футболиста сборной России
ФИФА объяснила пустые места на матче Египта и Уругвая в Екатеринбурге
Футболист сборной Испании захотел быть как Роналду
Жительница Екатеринбурга приютила обманутого египетского болельщика
Все материалы
Культура
Питер Пауль Рубенс. «Похищение дочерей Левкиппа»«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»
Пельмени-пупки, бокалы в форме сосков и другие крайности любви
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
Папа может
Кино недели: от «Суперсемейки 2» до «Дела Собчака»
Умер дирижер Геннадий Рождественский
C. Tangana на сцене Ray Ban«Тусуйся за свое право бороться»
Реки алкоголя, секс-помощь и люди-бананы на главном фестивале лета
Французы оставили Павленского в тюрьме из-за «бредовых навязчивых идей»
Рэпер Янг Лин попросил отыскать своего двойника-солдата из России
Все материалы
Интернет и СМИ
Иисусьих тряпок продавцы
«Магазины на диване» не сгинули. Они стали жестче и толкают дичь
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
Предрекший «конец славы Telegram» чиновник установил Telegram
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
Футболист сборной России объяснил уход из прямого эфира «Пусть говорят»
Победительнице «Холостяка» посоветовали бороться за Бузову под видом мужчины
Все материалы
Ценности
Бакинский папа
Женщины, богатства и дети бессменного президента Азербайджана. Почти как в кино
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Мундистиль
Ретро и тапки: как стать самым модным на чемпионате мира
Актрисы перестали оголяться из страха домогательств
Рисунок из любовного письма автора «Маленького Принца» продали на аукционе
Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой
Меган Маркл изменилась ради королевы
Все материалы
Путешествия
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
В московском кафе установили двойную цену для иностранцев
Госдеп США предостерег американцев от попыток забраться на Эльбрус
Российский ресторан стал одним из лучших в мире
Пассажиры устроили «нарко-оргию» на круизном лайнере
Все материалы
Из жизни
Плодитесь и размножайтесь
Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
Далай-лама раскрыл сложный способ стать счастливым
Кондуктор выбросил из поезда потерявшуюся хаски
На берег реки выползли десятки крокодилов
В Китае пошел дождь из креветок и осьминогов
Все материалы
Сборная России
Почему «24 часа Ле-Мана» для россиян будет важнее Чемпионата мира по футболу
Машины времени
Как бы смотрелись легендарные гоночные автомобили в наши дни?
Длительный тест Toyota Prius
Едем в путешествие, подводим итоги и считаем стоимость владения
Bugatti Veyron по-американски
Почему Chrysler не запустил в серию собственный Bugatti Veyron
Toyota запустит в серию 1000-сильный гиперкар
Полувековой Ford GT40 оценили в 12 миллионов долларов
До России добрался Bentley Bentayga с двигателем от Lamborghini
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы