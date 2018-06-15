Правительство пообещало перекрыть рост цен ростом пенсий

Повышение пенсий на 1000 рублей будет перекрывать рост потребительских цен. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Уверяю вас, что рост пенсий будет значительно, значительно выше, чем инфляционные ожидания, примерно на два пункта над инфляцией, на два процента, или даже больше. Поэтому то повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства, —около 1000 рублей, перекроет рост потребительских цен», — сказал он.

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14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены. Глава кабмина отметил, что реформирование системы позволит повышать пенсию в среднем на 1000 рублей в год, вместо текущей индексации на уровне 400-500 рублей в год.

По данным опросов, подавляющее большинство россиян — 92 процента — выступают против повышения пенсионного возраста. Более половины граждан устраивают нынешние параметры пенсионной системы.

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