Песков ответил на вопрос о позиции Путина по пенсионной реформе

Говорить о позиции президента России Владимира Путина по вопросу повышения пенсионного возраста пока рано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова цитирует РИА Новости в понедельник, 18 июня.

«Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой [пенсионной] реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, может ли президент внести поправки к соответствующему законопроекту или наложить вето на документ.

15 июня Песков заявил, что серьезные демографические изменения, которые произошли в России за последние годы, позволили поднять вопрос о повышении пенсионного возраста.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

Подавляющее большинство россиян — 92 процента — негативно оценивают реформу. Более половины граждан, согласно опросу, устраивают нынешние параметры пенсионной системы.

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