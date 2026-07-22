В сети обсудили внешность принца Джорджа на фото в честь 13-летия

В сети обсудили внешность британского принца Джорджа на фото в честь 13-летия

В сети обсудили внешность британского принца Джорджа, старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон и правнука королевы Елизаветы II, на фото в честь 13-летия. Пост появился на странице принца и принцессы Уэльских в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подросток предстал перед камерой в Кенсингтонском дворце. Он позировал в белой рубашке и черном костюме, засунув руки в карманы брюк.

Публикация набрала почти 4,5 тысячи комментариев. «Он выглядит таким взрослым», «Привлекательный молодой человек», «Какой прекрасный парень», «Такой красавчик», — восхитились юзеры.

Ранее в июле Кейт Миддлтон показала фото в мини-шортах.