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16:40, 22 июля 2026 (обновлено: 16:47, 22 июля 2026)Путешествия

Десятки туристов застряли без воды на теплоходе в России

Туристы застряли без воды на теплоходе на Ладожском озере из-за шторма и закрытия путей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал «Леноблводоканал»

Десятки туристов остались без воды на теплоходе «Принцесса Аннабелла» на Ладожском озере в России. Об этом пишет Telegram-канал Леноблводоканала.

Известно, что теплоход почти на сутки был заблокирован на озере из-за шторма и закрытия путей. На борту находилось 65 человек. Уточняется, что капитан обратился за помощью в районное управление Леноблводоканала. «Специалисты оперативно организовали заправку цистерны, и теплоход смог продолжить путь, как только погодные условия позволили сняться с якоря», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что работа предприятия не ограничивается обслуживанием коммунальной инфраструктуры. Она также предполагает своевременное обеспечение людей питьевой водой, если от этого зависит их безопасность.

Ранее более сотни россиян оказались в «водном плену» на борту севшего на мель в Вологодской области теплохода «Александра». 127 пассажиров не могли эвакуировать более 12 часов, также долгое время судно не удавалось взять на буксир.

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