Путешествия
18:01, 11 сентября 2025Путешествия

Более сотни россиян оказались в «водном плену» на борту севшего на мель теплохода

Пассажиров севшего на мель в Вологодской области теплохода не могут эвакуировать
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

Более сотни россиян оказались в «водном плену» на борту севшего на мель в Вологодской области теплохода «Александра». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 127 пассажиров не могут эвакуировать уже 12 часов, а судно никак не получается взять на буксир. В течение дня несколько проходивших мимо теплоходов пытались сдвинуть его с места, но безуспешно. По данным источника, людей на борту кормят и поят, пострадавших среди них нет.

Теплоход «Александра» следовал из Санкт-Петербурга в Москву по реке Ковже. Около 05:00 11 сентября он отклонился от курса и сел на мель в Белозерском районе. Вологодское транспортное ведомство начало проверку.

