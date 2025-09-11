Пассажирский теплоход сел на мель в России

Прокуратура: Пассажирский теплоход сел на мель в Вологодской области

Пассажирский теплоход отклонился от курса и сел на мель в России. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным источника, 11 сентября судно «Александра» следовало из Санкт-Петербурга в Москву, однако застряло на мелководье в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области. Уточняется, что члены экипажа и путешественники не пострадали.

На данный момент собственник предпринимает попытки снять «Александру» с мели. Пассажирам предоставили напитки и питание. Вологодское транспортное ведомство проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее на видео попал теплоход, который едва не раздавил прогулочный катер с туристами в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на Крюковом канале.