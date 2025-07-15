Теплоход едва не отправил ко дну прогулочный катер с туристами в российском городе

Mash: Теплоход едва не раздавил прогулочный катер с туристами в Петербурге

Теплоход едва не раздавил прогулочный катер с туристами в Санкт-Петербурге и попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Mash на Мойке.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 15 июля на Крюковом канале. Очевидцы рассказали журналистам, что они двигались в разрешенном направлении в акватории российского города. Рядом с ними шло судно «Ковчег», которое сначала обдало катер мощной волной, а потом пошло задним ходом на таран, чуть не отправив отдыхающих ко дну.

По факту произошедшего Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку. Следователи установят обстоятельства и причины инцидента.

12 июля прогулочный катер с людьми перевернулся на Волге и пошел ко дну во время урагана в Самарской области. На помощь пассажирам пришли отдыхавшие на берегу люди.

